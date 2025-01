«Vi spiego la bellezza del Vangelo»

Dopo la visita nella parrocchia di San Paolo avvenuta sabato della scorsa settimana, nella mattinata di ieri domenica, l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini è tornato a Rho per una visita nella parrocchia di San Vittore.

In processione dal cimitero alla chiesa di San Vittore salutando tutti i cittadini

Visita iniziata dal cimitero di corso Europa, dove monsignor Delpini è stato accolto dal prevosto don Gianluigi Frova e dal decano don Fabio Verga. Successivamente in processione per le vie della città fino alla chiesa di San Vittore, dove era atteso dalle famiglie e da molti bambini che al termine della Messa gli hanno donato un libro scritto e disegnato da loro. Presenti in chiesa moltissimi fedeli, il sindaco Andrea Orlandi e il consigliere Giuseppe Caronni, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e la Protezione Civile. La Messa è stata concelebrata dal Padre Superiore degli Oblati monsignor Patrizio Gara scia e dai sacerdoti del Decanato. «Essere più cristiani». È questo il concetto chiave che ha accompagnato le visite pastorali dell’arcivescovo nelle comunità della Zona pastorale IV.

Nella sua visita il Vescovo ha messo in risalto, prima di tutto, la stupefacente bellezza del Vangelo

Monsignor Delpini ha sottolineato nell’omelia che «nelle visite pastorali il Vescovo va a incontrare le comunità, le famiglie, gli organismi di partecipazione ecclesiale, le associazioni e le aggregazioni non tanto per puntare il dito sui limiti dell’azione pastorale o per trovare fragilità nelle relazioni comunitarie, bensì per incoraggiare, per suscitare nei discepoli la nostalgia della misericordia di Dio, dell’essere vera famiglia di Dio, popolo in cammino verso la Gerusalemme celeste. Nella sua visita il Vescovo ha messo in risalto, prima di tutto, la stupefacente bellezza del Vangelo».

Giovedì visita alla casa di riposo Perini e all'ospedale

L'Arcivescovo di Milano tornerà nuovamente a Rho nel pomeriggio di martedì per incontrare i nonnini ospiti della Casa di Riposo Perini e il personale medico e infermieristico dell'ospedale di Rho.