Verso il nuovo laboratorio di falegnameria e design: via alle iscrizioni

A Parabiago sta per cominciare il laboratorio di falegnameria e design per ragazzi e ragazze dai 15 anni in su. Un percorso di cinque appuntamenti in cui verranno realizzati piccoli mobili di design quali sedie, tavolini e librerie che andranno ad abbellire lo spazio riservato ai più piccoli nella biblioteca comunale.

Uno spazio creativo dove si terranno cinque appuntamenti: ecco le date

Uno spazio creativo dove poter vivere un primo approccio al materiale del legno, scoprire i propri talenti, socializzare, cooperare e dare vita a creazioni uniche in un’ottica di cittadinanza attiva. Gli appuntamenti, gratuiti, si terranno il 15, 22 e 29 marzo, quindi il 5 e 12 aprile.

Le coordinate per partecipare

Dove? Negli spazi di Villa Corvini, in via Santa Maria, civico 27. In campo l’associazione Ti immagini, Gen Lombardia, Tre elle, Comune di Parabiago, Liceo Cavalleri e Regione Lombardia. Le iscrizioni entro il 10 marzo al numero 3927054749.