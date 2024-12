Vermezzo: passerella ciclopedonale sul Naviglio

A Palazzo Isimbardi, ieri martedì 10 dicembre 2024, Città metropolitana di Milano ha ospitato la sindaca di Vermezzo con Zelo Ada Rattaro per la sottoscrizione dell’accordo che prevede la realizzazione del percorso ciclopedonale che attraverserà la S.S. 494 sul Naviglio Grande e permetterà di raggiungere la stazione ferroviaria di Albairate anche a piedi o in bicicletta.

Saranno realizzate anche nuove rampe di scale che collegheranno la passerella con le fermate dell’autobus poste lungo la S.S. 494. L’importo complessivo dell’opera è stimato in 2,4 milioni di euro. Città metropolitana parteciperà con un contributo di 1 milione di euro, che si aggiunge ai 700 mila euro già stanziati da Regione Lombardia. La restante parte del costo sarà a carico del Comune di Vermezzo con Zelo.

“Fin dalla mia elezione, il mio impegno - ha commentato la sindaca Ada Rattaro - è stato quello di far capire agli enti superiori l’interesse sovracomunale dell’opera. Ringrazio Città Metropolitana che ha compreso l’importanza della passerella ciclopedonale e di conseguenza ha stanziato questo importante importo che risulta fondamentale per la concreta realizzazione dell'opera. Ringrazio anche Regione Lombardia, che aveva già stanziato 700mila euro e – a fronte di questi contributi – il Comune di Vermezzo con Zelo farà la sua parte, finanziando quanto rimane con mezzi propri attraverso l’applicazione di avanzi di amministrazione o con un mutuo. Ringrazio inoltre il Sindaco di Albairate Flavio Crivellin per la collaborazione e la disponibilità nel voler realizzare l’opera, che territorialmente riguarda anche il Comune di Albairate”.