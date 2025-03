Vermezzo: parte il progetto “Informalavoro”

L’Amministrazione comunale di Vermezzo con Zelo mostra particolare attenzione per il mondo del lavoro. In quest’ottica l’assessore alle Politiche del Lavoro Irene Murgia ha avviato un progetto che vuole aiutare i cittadini impegnati a cercare un’occupazione o un reinserimento nel mondo professionale.

Per questo motivo nasce «Informalavoro»:

Dopo l’emergenza pandemica la situazione occupazionale sta subendo profondi cambiamenti e il settore sta vivendo un periodo di crisi. Il focus degli incontro organizzati dall’Amministrazione in biblioteca comunale vogliono dare un sostegno ai cittadini che intraprendono questo percorso nel mondo del lavoro.

«I tre incontri che abbiamo organizzato per il primo step di questo progetto sono di natura formativa, hanno un focus su fasce d’età - prosegue Murgia - A interloquire con i partecipanti ci saranno esperti del settore che metteranno a disposizione la loro esperienza. Abbiamo scelto di farli il sabato pomeriggio alle 16 per comodità. Gli incontri sono fissati per il 15, 22 e 29 marzo, quando interverranno Marisa Marinelli, Gloria Colorizio e Andrea di Franco che affronteranno argomenti rivolti a giovani dai 16 ai 30 anni, per gli over 30 e una tematica più tecnica legata a contratti, libera professione, e molto altro, per dare una quadra generale, anche solo come porsi ad un colloquio di lavoro e come preparare un curriculum vitae».