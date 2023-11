Vermezzo: inaugurata la nuova biblioteca civica

Taglio del nastro per il nuovo polo multiculturale di Vermezzo con Zelo. Inaugurata sabato pomeriggio dal sindaco Andrea Cipullo la nuova biblioteca civica intitolala a Mario Poggi e Mauro Repossi.

“Inauguriamo più di un edificio. Inauguriamo un luogo di speranza, crescita e trasformazione- ha detto il primo cittadino - Desideriamo che questo luogo venga vissuto da tutti: grandi e piccoli che si ritrovano qui per condividere il proprio punto di vista sul mondo per crescere insieme. Abbiamo la possibilità di costruire un mondo in cui la lettura e la conoscenza siano alla portata di tutti, un mondo in cui l’educazione è la chiave per aprire le porte verso un futuro più giusto e pacifico. L’impegno sociale di Mario Poggi e Mauro Repossi, continuerà a vivere nelle nostra comunità grazie alla loro memoria. Grazie a tutti i partecipanti all’inaugurazione: ora sta a tutti noi a far vivere questi spazi e utilizzarli con rispetto”.