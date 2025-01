Vermezzo: guida per la raccolta rifiuti 2025

È in distribuzione porta a porta in questi giorni la Guida ai Servizi 2025 per la raccolta differenziata dei rifiuti a Vermezzo con Zelo: numeri utili, modalità di conferimento, come differenziare in modo efficace, informazioni sul Centro di Raccolta di via Provinciale in località Zelo Surrigone, ecc…

Più informazione, meno carta

In particolare, a pagina 5 è consultabile il calendario settimanale con l'indicazione dei giorni di raccolta a domicilio delle diverse tipologie di rifiuti e tutte le variazioni previste per le festività dell'anno 2025. Inoltre, per i possessori di smartphone, sono sempre a disposizione le app «Riciclario» e «Vermezzo con Zelo Smart» che consentono di restare costantemente aggiornati su variazioni o raccolte straordinarie come quelle decise per carta e plastica durante le attuali festività così da evitare un periodo troppo lungo di mancato servizio come inizialmente previsto dal calendario 2024 distribuito un anno fa.

«Più informazioni, meno carta rispetto al passato e meno costi a carico della collettività: scelte consapevoli, in linea con la volontà di ottimizzare e rendere più efficace ed efficiente la gestione dei servizi pubblici a Vermezzo con Zelo» ha spiegato la sindaca Ada Rattaro.

La critica delle opposizioni

Un scelta non condivisa dall’opposizione che in merito ha sottolineato: