Vermezzo: gli auguri speciali a nonno Domenico per il suoi 100 anni

Tanti auguri Domenico. Martedì 14 gennaio 2025, Domenico Natoli ha spento 100 candeline e l’Amministrazione comunale di Vermezzo ha voluto festeggiarlo consegnandogli una targa.

Lui era salito nel milanese negli anni ‘70, aveva costruito casa a Vermezzo con Zelo prima di ritornare, nel 1985, al suo paesino. Ma ora è felice di essere qui con noi con i nipoti, pronipoti, si trova a suo agio, loro lo adorano, stanno con lui, anche se per problemi di salute non parla, si capiscono».

Un grande lavoratore, un uomo che si è sempre dedicato alla famiglia, un legame inscindibile che si è consolidato nel tempo e che ancora oggi regala tante emozioni. Ha vissuto cambiamenti epocali, dalla guerra, all’epoca del boom economico, l’ingresso nel nuovo secolo e la pandemia Covid , tutti fatti che hanno contrassegnato la sua lunga esperienza.

«Lui aspettava la visita di Valentino Molino , che anche quando era nella precedente Amministrazione veniva a trovarlo per le festività di Natale – aggiunge Angelo – Quest’anno non si erano fatti vedere, ma il giorno del suo compleanno la gradita sorpresa. Quando Valentino è arrivato con la sindaco Ada Rattaro è stato un momento di felicità e commozione, contento per il riconoscimento che gli hanno dedicato, un momento diverso dalla sua solita routine, ormai un può condizionata dall’età e dai problemi di salute».

Domenico Natoli è siciliano nato il 12 gennaio del 1925, ma registrato il 14 gennaio, un uomo molto legato alla sua terra, ma che nell’hinterland milanese ha vissuto molti anni lavorando e costruendo una famiglia.

«L’unico rammarico che abbiamo è il fatto che per le sue precarie condizioni non riusciamo più ad andare in Sicilia, la sua terra, però il nostro affetto in qualche maniera lenisce questa rinuncia – aggiunge Angelo – Nella sua famiglia ci sono diversi ultracentenari, la mamma, la noona, è scritto nel loro dna. Il suo segreto di longevità è un’alimentazione semplice, ricca di verdure, cereali, la tipica cucina mediterranea, dove non manca mai il peperoncino che lui adora, anche se adesso a 100 anni deve ridurre le dosi».