Vermezzo: assestamenti di bilancio in Consiglio

Scelte importanti nell’ultimo Consiglio comunale di Vermezzo con Zelo. All’ordine del giorno la variazione di assestamento e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio relativi al documento contabile di previsione finanziario 2024-2026.

La materna di Zelo non chiude

Rispetto al Preventivo 2024 sono stati accertati minori spese e introiti per complessivi 793.512 euro, in gran parte dovuti alla decisione di non chiudere la scuola materna di Zelo, uno dei punti focali del programma della nuova Amministrazione di Ada Rattaro, e pertanto di non dar corso al progetto del Centro polifunzionale che complessivamente sarebbe costato alle casse comunali più di 2 milioni di euro interamente finanziati con fondi propri, attraverso il ricorso a un mutuo da restituire in 15 anni.

Interventi di decoro urbano

Tra le voci di maggiori entrate, da evidenziare 22.500 euro di contributi straordinari per l’emergenza maltempo del luglio 2023, che verranno reinvestiti per interventi di sistemazione e miglioramento del verde pubblico, per assicurare il decoro urbano. Questo punto, in particolare, è stato approvato con il voto favorevole dei soli consiglieri di maggioranza.

È stato poi approvato il regolamento per l’istituzione della Commissione paesaggistica, che sarà composta da tre professionisti con competenze specifiche nel campo della progettazione architettonica e della valorizzazione dei beni paesaggistici. Il regolamento è stato approvato con il voto favorevole di tutto il Consiglio.