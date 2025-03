Verde pubblico, partiti gli interventi di diserbo sul territorio comunale

Proseguono le manutenzioni al verde pubblico sul territorio del Comune di Magenta. Dopo gli sfalci partiti la scorsa settimana, oggi sono iniziati gli interventi di diserbo realizzati su tutto il territorio comunale in collaborazione con Aemme Linea Ambiente.

Verde pubblico, partiti gli interventi di diserbo

Come spiegano dal Comune, il diserbo per contenere ed eliminare le erbe infestanti sarà eseguito con due tipologie di azione, diserbo chimico e diserbo manuale; il tutto per un totale di cinque passaggi complessivi su tutta la città. Sull'iniziativa è intervenuto anche l'assessore all'Ecologia Simone Gelli: