Ventiquattro nuovi dipendenti assunti negli uffici comunali

Ventiquattro nuovi dipendenti assunti in Comune a Rho.

Trentuno nuovi contratti di lavoro sottoscritti dalla dirigente Emanuela Marcoccia

E' stata una giornata particolarmente significativa: quella di lunedì, trentuno i contratti di lavoro sottoscritti dalla dirigente Emanuela Marcoccia. Tra questi, ventiquattro sono i nuovi assunti e sette i dipendenti che hanno superato una selezione interna. I nuovi assunti saranno attivi in diversi settori della macchina comunale e in diversi ruoli. In parte si registra un incremento di organico, in parte si garantisce il turn over di personale che ha cessato il servizio al Comune di Rho.

Il sindaco: "Abbiamo incontrato persone motivate a lavorare per l’ente pubblico"

«Abbiamo incontrato persone motivate a lavorare per l’ente pubblico – commenta il Sindaco e assessore al Personale Andrea Orlandi – Chi sceglie una pubblica amministrazione sa che si metterà al servizio dei cittadini ed è questo che chiediamo ai nostri dipendenti: impegnarsi per il bene comune. Ringrazio la dirigente e lo staff delle risorse umane per il lavoro svolto e auguro a tutti di potersi trovare a proprio agio con i colleghi per affrontare al meglio le tante sfide che come Amministrazione ci prepariamo ad affrontare»