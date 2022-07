Ventiduesima edizione per il Parco Alto Milanese in festa

Torna il "Parco alto milanese in festa" a Legnano, domenica 10 luglio, dal mattino alle 10.30 e per tutta la giornata.

Il Parco alto milanese in festa

Sarà una Domenica di festa dedicata alle famiglie e alla natura nel verde del parco. Una giornata di musica, spettacoli e laboratori. Si inizia alle 10.30 con un coloratissimo laboratorio di acchiappasogni ; un laboratorio manuale e creativo dove i bambini potranno creare il loro acchiappasogni seguendo la loro fantasia.

Ma la creatività dei bambini sarà accompagnata anche nel pomeriggio, con un altro laboratorio creativo dove potranno costruire la propria trottola con cui giocare e divertirsi. Arriverà Clown Comizio, che in modo divertente e interattivo, ci farà capire che ciascuno è in possesso della “magia del riciclaggio” con il suo spettacolo Netturbizio, un simpatico personaggio in viaggio per l’universo alla ricerca di una soluzione per salvare il suo pianeta, Netturbinia, quasi totalmente ricoperto dai rifiuti.

Musica ed ecologia

Seguirà anche un concerto per tutti! Monica Dellavedova in “Two in green”; un interessante e coinvolgente percorso musicale alla ricerca di musica leggera legata al tema dell’ecologia, della natura e della botanica. Il Bar della Baitina sarà aperto per tutta la giornata.

Iniziativa ad ingresso gratuito.