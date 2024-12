Come ogni anno si è svolto il pranzo sociale dell'associazione Anziani Passirana di Rho: quest anno è stata l'occasione per festeggiare i venticinque anni di attività.

Venticinquesimo anniversario per l'Associazione anziani di Passirana

La giusta occasione per scambiare gli auguri di un sereno Natale e trascorrere una giornata in compagnia allietata da musica e balli.

Il gruppo si è ritrovato domenica 15 dicembre a Montichiari: il pranzo sociale in un ristorante del comune bresciano è stato il momento giusto per festeggiare i 25 anni dalla nascita dell’associazione di Passirana e presentare ai soci il nuovo direttivo. Il prossimo triennio il centro anziani sarà diretto dalla presidente Anna Marchi, vicepresidente Giovanni Scatola, Elisa Spoldi segretaria. I consiglieri sono Renzo Forloni, Luciano Magro, Luciana Dalla Pozza, Graziano Dario Antonini, Roberto Carchen, Gianfranco Carnelli e Battista Podaviti.

La celebrazione del sodalizio

Nel corso della giornata è stato celebrato anche l’anniversario del sodalizio, il 25esimo anno dalla sua fondazione.

Per la ricorrenza è stata realizzata una targa commemorativa consegnata alla presidente Marchi, mentre tutti i presenti hanno ricevuto un cadeau in ricordo della ricorrenza e della bella giornata trascorsa in compagnia.