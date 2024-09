Venticinque candeline per l’associazione anziani

L’associazione anziani di Passirana di Rho compie 25 anni. Grande festa, ieri, domenica nella sede di via Sant’Ambrogio alla presenza del sindaco Andrea Orlandi, degli assessori Paolo Bianchi, Nicola Violante e Emiliana Brognoli.

Il gruppo anziani è da sempre una importante realtà per il territorio rhodense

Il gruppo presieduto oggi da Anna Marchi è da sempre un’importante realtà sul territorio sia per il numero di iscritti, sia per la qualità, dei servizi offerti ai soci. Durante il suo discorsi la presidente Marchi ha tracciato la storia dell’associazione, ricordando tutte le iniziative organizzate durante i 25 anni, evidenziando gli eventi con una mostra fotografica, riscuotendo al termine un lungo applauso.

Una targa ricordo per tutti i presidenti che negli anni si sono alternati alla guida dell'associazione

Dopo il discorso, insieme al sindaco ha consegnato una targa ricordo ai presidenti che si sono alternati dal 1999: Livio Cerruti, fondatore e primo presidente accolto con tanta affetto , per il secondo presidente Carlo Paladini, hanno ritirato la targa i figli, Angelo Brioschi, rimasto in carica per ben 18 anni, a lui si deve il salto di qualità che ha contraddistinto l’associazione, con i viaggi e le escursioni culturali, Anna Marchi, il presidente in carica che continua il suo cammino con l’innovazione che corre con il tempo. Interessante la riflessione della Presidente Anna Marchi: «Quando si arriva all’età della pensione cambiano molti aspetti della vita quotidiana. Uno di questi è il tempo. Si può finalmente disporre del proprio tempo senza fretta, anche se ci vuole qualche accortezza per imparare a valorizzarlo, per non cadere nella noia e in una routine carente di stimoli. Il segreto è impiegare il tempo libero con attività interessanti, in linea con il proprio carattere, che favoriscano una vita sociale appagante e diano quegli stimoli cognitivi, mnemonici e relazionali che sono importanti per favorire un invecchiamento attivo. Le associazioni offrono agli anziani un contesto strutturato per incontrare altre persone, mettere a disposizione tempo ed energie per una causa in cui credono, approfondire una passione, un hobby, imparare nuove cose.

Un grazie a tutti i volontari che collaborano con l'associazione

Un grazie va a tutti i volontari che negli anni si sono attivati per rendere sempre più interessante e socievole la nostra Associazione». L’evento è stato accompagnato dai canti popolari dell’associazione: «About 500 Canta con noi». Un commento del Sindaco Andrea Orlandi: “Oggi festeggiamo i 25 anni dell’associazione Anziani di Passirana, un anniversario importante, ringrazio tutti i volontari e tutti coloro che hanno avuto l’intuizione di creare l’associazione nel 199, tutti coloro che l’hanno portata avanti. Oggi è un punto di riferimento davvero per tantissimi nostri anziani, dove qui possono trovare aiuto, trovare occasione di divertimento e di svago. Colgo l’occasione per ricordare che domenica 27 ottobre, si effettuerà la gita sociale a Grazzano Visconti»