Venti studenti Erasmus in città per l'ambiente

Scuola e ambiente

Gli studenti tedeschi, spagnoli e portoghesi hanno visitato il Plis dell'Olona a Rho

Il Comune di Rho ha ospitato 20 studenti e 6 insegnanti provenienti da Spagna, Germania e Portogallo per un progetto legato all'ambiente.

Gli studenti alla scoperta del Plis dell'Olona

Alla scoperta del PLIS (Parco locale di interesse sovracomunale) dell’Olona e di altri progetti di sostenibilità ambientale: il liceo Majorana, in collaborazione con il Comune di Rho, ha ospitato 20 studenti e 6 insegnanti provenienti da Melilla (Spagna), Amburgo (Germania) e Torres Novas (Portogallo) per un progetto internazionale, l’Erasmus Plus Climate Scenarios Investigation.

Coinvolte le classi quarte del Majorana, insieme con gli insegnanti, per un’iniziativa triennale che ha un duplice scopo: aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali tra i giovani e promuovere il multilinguismo.

L'incontro insieme al sindaco Orlandi

Gli studenti internazionali hanno ricevuto il benvenuto del sindaco, Andrea Orlandi, che martedì 8 febbraio ha portato il saluto della città ai ragazzi. Quindi, mercoledì, hanno approfondito i temi ambientali: in Villa Burba hanno ascoltato quanto è stato fatto sul territorio per rispondere al raggiungimento degli obiettivi preposti nell’Accordo di Parigi per il clima del 2015 e poi hanno visitato il PLIS dell’Olona alla presenza dell’architetto Marco Pezzetta che aveva seguito il progetto insieme all’ex assessore Gianluigi Forloni, al DAVO (distretto agricolo valle Olona) e a Legambiente.

"Il progetto in cui è coinvolto il liceo Majorana coniuga diversi temi che stanno molto a cuore all'Amministrazione: coinvolgimento attivo dei giovani, apertura verso gli altri paesi europei e sensibilizzazione ambientale - ha detto il sindaco, Andrea Orlandi -. Anche la recentissima modifica alla Costituzione approvata dal Parlamento, che prevede l'inserimento della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, va a rafforzare le scelte fatte dall'Amministrazione comunale".

Le aree umide vicine all'Olona

"Abbiamo accompagnato i ragazzi alla scoperta dei progetti ambientali realizzati a Rho, in particolare quelli riguardanti le acque, con la visita alla zona umida vicino all'Olona, un'area di particolare bellezza naturalistica e oasi di biodiversità - ha affermato Valentina Giro, assessore al Verde - La visita è l'occasione per omaggiare la Giornata mondiale delle zone umide, aree indispensabili per la vita sulla Terra e la lotta al cambiamento climatico”.

Il PLIS del Basso Olona è stato istituto nel 2010 tra i comuni di Rho (capofila), Pogliano Milanese, Pregnana Milanese e Vanzago: a nord ovest si collega con il PLIS del Roccolo (e quindi con la riserva naturale del WWF di Vanzago), a nord con il PLIS dei Mulini e a sud con il Parco Agricolo Sud Milano.