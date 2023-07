Vent'anni di Casa della carità: porte aperte per festeggiare

Porte aperte alla Casa della carità di Legnano per celebrare i vent’anni di attività.

Casa della carità e Mensa dei poveri: doppio anniversario

La posa della prima pietra della struttura di via Santa Teresa 2/a, benedetta dal cardinale Carlo Maria Martini, risale al 20 aprile 2002; il 3 luglio 2003 la Mensa dei poveri servì il primo pasto, mentre il 27 settembre dello stesso anno la Casa della carità fu inaugurata alla presenza di monsignor Virginio Colmegna, responsabile della Caritas decanale.

Il 2023 è quindi un anno importante per la parrocchia Santa Teresa del bambin Gesù, che festeggia il doppio anniversario con gioia e riconoscenza.

Sabato 8 luglio open day con mostra, Messa e pranzo condiviso

L’appuntamento è per sabato 8 luglio con un open day: a partire dalle 9 si potranno visitare le strutture della Casa della carità e chi fosse interessato a impegnarsi in prima persona potrà confrontarsi con alcuni volontari; sarà allestita una mostra fotografica e sarà presentato il progetto di manutenzione straordinaria del tetto dell’edificio che accoglie anche la mensa dei poveri. Alle 11 sarà celebrata la Messa a ricordo e suffragio di padre Gabriele Mattavelli (figura storica della parrocchia dei Frati di Legnano, della quale fu parroco dal 1999 al 2014, e fondatore della Casa della carità, spentosi per Covid nel 2021), ma anche dei frati, degli ospiti, dei volontari e dei benefattori defunti. A mezzogiorno, nel salone adiacente all’oratorio o sotto strutture aperte, tempo permettendo, si terrà il pranzo condiviso con ospiti e volontari.

Nella foto di copertina: i volontari della Mensa dei poveri di Legnano ritratti in occasione del pranzo di Natale 2018