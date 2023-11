Venerdì sciopero nazionale: raccolta dei rifiuti non garantita

Nella giornata di venerdì 17 novembre 2023 gli operatori Aemme potrebbero aderire allo sciopero nazionale di 24 ore e la raccolta rifiuti potrebbe essere a singhiozzo o non presente.

Sciopero della raccolta rifiuti

Nella giornata di venerdì 17, causa possibile adesione degli operatori di AEMME Linea Ambiente allo sciopero nazionale di 24 ore indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL/UIL, la società del Gruppo AMGA non sarà in grado di garantire i servizi di raccolta rifiuti, spazzamento manuale e meccanizzato di

strade, piazze e marciapiedi, né l’apertura delle piattaforme ecologiche nei Comuni di propria competenza. Saranno, invece, assicurati, come di consueto, i servizi minimi previsti dalle normative e dagli accordi contrattuali vigenti.

Si raccomanda vivamente ai cittadini di contribuire a preservare il decoro urbano, riportando i rifiuti all’interno delle proprie pertinenze, qualora gli stessi non venissero ritirati entro le ore 12.30 di tale giornata.

Per qualunque informazione inerente i servizi di ALA, è comunque possibile contattare il Numero Verde 800 19.63.63.