Per venerdì 21 marzo le Organizzazioni Sindacali ADL Cobas, Cobas Lavoro Privato, SGB e CUB Trasporti hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore, cui ha aderito anche Al Cobas, che interesserà i lavoratori del Gruppo NET S.r.l.

Venerdì previsto uno sciopero nazionale di 24 ore

A Monza l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle ore 9 alle 11.50 e dalle 14.50 fino al termine del servizio.

Per il Servizio Extra Urbano di Trezzo, l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

Le motivazioni dello sciopero

Lo sciopero è stato indetto con le seguenti motivazioni: “Aumento salariale di 300 euro; riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché per gli utenti del servizio di TPL; blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto per il TPL”.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni, sono disponibili per NET S.r.l. sul sito internet dell’Azienda al seguente link: https://www.nordesttrasporti.it/chi-siamo/adesione-scioperi/.