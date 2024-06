Tutto pronto per la settima edizione della festa più fucsia dell’estate. Il Comitato Rioni di Bernate Ticino è pronto per un week end esplosivo di musica e buon cibo in una location invidiata da molti: a far da cornice sarà infatti la piazza Donatori di Sangue che affaccia sul Naviglio e, nelle calde sere d’estate, regala tramonti da brividi.

Venerdì al via la Settima edizione della Festa dei rioni

Appuntamento venerdì 21 giugno con l’ormai tradizionale Paella&Sangria, accompagnata dalla musica di Massimo e Sergio – Duo Acustico a cui seguirà il grande ritorno sulle scene musicali dell’Aurora Band, storico gruppo cuggionese. Sabato 22 dalle 19 aperitivo al tramonto con dj Toffanin e con il ritmo travolgente dei ballerini di Ambro y Corazon. Domenica 23 la festa si sposta sulle acque del Naviglio Grande per la "Sù&Giò" gara tra barche dove a sfidarsi sono gli atleti dell'Associazione Vogatori.

“Per il secondo anno – afferma il presidente Marco Faccendini – abbiamo scelto di portare la nostra ondata fucsia per le strade di Bernate, fuori dall’oratorio da sempre la nostra casa, per arrivare a tutti. Siamo orgogliosi di vedere un gruppo solido che ogni anno cresce sempre di più. Ringraziamo fin da ora il Gruppo Pensionati e i Vogatori, ormai compagni di viaggio insostituibili. Inoltre, questa edizione per noi ha un sapore davvero speciale perché festeggeremo insieme un traguardo importante”.

Un'idea nata 50 anni fa

Comitato Rioni - Era il 1974 quando dall’idea di un uomo, a Bernate Ticino, nascevano i Rioni. Una realtà voluta dall’allora parroco don Luigi che ha saputo regalare ai suoi giovani qualcosa in cui identificarsi e che diventasse poi tradizione. Nel 2016 è stato costituito ufficialmente il ‘Comitato Rioni’: un organo legalmente riconosciuto che sia presenza costante nella realtà del paese. Lo scopo è quello di conciliare il bellissimo e nostalgico ricordo dei tempi passati con la chiara visione dei progetti futuri. I membri del Comitato agiscono in collaborazione con la Parrocchia San Giorgio Martire, l’Amministrazione Comunale e altre associazione ed Enti pubblici e privati con lo scopo di promuove iniziative atte a preservare e a diffondere le tradizioni culturali più significative per Bernate…ricordando sempre che, oggi come 50 anni fa, la bussola rimane l’Oratorio dove tutto ha avuto inizio.