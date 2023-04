Venerdì 21 aprile l'inaugurazione del nuovo Caf Acli di Arese

Caf Acli, già presente negli anni scorsi ad Arese con un centro di raccolta, ha deciso di essere ancora più

presente mediante un vero e proprio ufficio, dove sarà possibile fruire di tutta la gamma di servizi su

appuntamento e avvalendosi di personale esperto e qualificato.

L'apertura del nuovo ufficio di Caf Acli

L’ufficio in Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa, 3 è già operativo, ma la vera e propria inaugurazione avverrà ufficialmente il prossimo venerdì 21 aprile alle 11.30. Si è deciso di festeggiare insieme alla cittadinanza e allo staff, alla presenza delle autorità, perché l’apertura di un centro servizi, anche dopo i molti anni di attività e di esperienza, è sempre meritevole delle dovute celebrazioni, a maggior ragione nelle condizioni attuali.

I servizi alla persona sono oggi uno degli ambiti in assoluto più sfidanti di tutto il comparto del terziario. E non solo perché abbiamo da poco superato il biennio terribile della pandemia, che da sola ha reso tutto più difficile, ma anche perché, già da tempo, era in corso un processo di progressivo impoverimento dei punti di ascolto presenti sul territorio. Molti servizi, anche pubblici, hanno chiuso gli uffici per scelta o per necessità. Molti altri hanno spostato gran parte delle proprie attività sul digitale: opzione legittima, di prospettiva, ma che diventa un problema quando rimane l’unica opzione a disposizione del cittadino.

E’ proprio in questo contesto, però, che le persone hanno ancora più bisogno e questo progressivo arretramento dei servizi scopre nuove fragilità o ne aumenta di esistenti. Come Caf Acli, il Centro di

Assistenza Fiscale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, cerchiamo di resistere a questa tendenza.

I servizi che si possono richiedere

Abbiamo sì attivato un servizio di consulenza a distanza (come potevamo non farlo), ma questo non si è

tradotto in una contestuale chiusura di uffici: al contrario, anche quest’anno abbiamo deciso di aprirne due di nuovi, uno dei quali proprio a Brugherio, che si vanno ad aggiungere ai 90 esistenti.

Presso le nostre sedi la gamma di servizi è ormai molto variegata. In quanto CAF ci occupiamo principalmente di adempimenti fiscali, ad iniziare dalle dichiarazioni dei redditi che stanno diventando la nostra quotidianità proprio in questi giorni, di calcolo dell’ISEE, ma anche di Contratti d’affitto, consulenza per i titolari di partite iva e per gli enti non profit, di Successioni. Recentemente abbiamo anche avviato una collaborazione con Vittoria Assicurazioni per proporre a tutti i nostri clienti polizze personalizzate, in modo da garantire un duplice servizio nello stesso ufficio.

In sintonia con lo spirito delle Acli, socio di maggioranza della nostra società, nonostante le numerose e

diversificate richieste, tutti i nostri collaboratori fanno del proprio meglio per risolvere con competenza e

sensibilità ogni sorta di problematica, cercando di conciliare una gestione professionale dei servizi con una visione più etica e lontana dalle logiche del profitto.