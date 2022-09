Venerdì 16 settembre sciopero dei mezzi pubblici

Per venerdì 16 settembre è stato proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore del trasporto pubblico locale indetto dalle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL, FAISA CISAL, Orsa Trasporti e FAST Confsal, in considerazione di episodi di aggressione al personale di front line registrati su tutto il territorio nazionale negli ultimi mesi.

Sciopero dei mezzi pubblici

Lo sciopero partirà dal mattino alle 8.45 e dovrebbe prolungarsi per il servizio extra urbano fino alle 15. L’azione è stata proclamata ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e ss.mm., che prevede che le disposizioni in tema di preavviso minimo non si applichino in casi di astensione dal lavoro di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di informazione all’utenza, le percentuali medie complessive di adesione registrate nel corso delle ultime astensioni, sono disponibili per ATM S.p.A. sul sito internet dell’Azienda al seguente link https://www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx