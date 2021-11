lainate

La panchina rossa è stata dedicata alla professoressa Patrizia Grignani impegnata particolarmente su questi temi

“Vedo, sento, parlo”: inaugurata la nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne a Barbaiana di Lainate.

Inaugurata oggi, giovedì 25 novembre nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la nuova panchina rossa in via Falcone e Borsellino a Barbaiana di Lainate. Presenti gli studenti della scuola media Tobagi, il sindaco Andrea Tagliaferro e la vicesindaco Danila Maddonini, Gaia Baschirotto di Libera Arese e dintorni Presidio Giorgio Ambrosolioltre a numerosi cittadini.

La panchina rossa è stata dedicata alla professoressa Patrizia Grignani impegnata particolarmente su questi temi che ripeteva sempre: “Dobbiamo trovare il modo di far capire alle ragazze di non entrare in relazioni pericolose”.