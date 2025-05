Vecchie scuole, via libera alla rimozione dell'amianto. Poi saranno demolite

Via libera alla bonifica dall'amianto nelle vecchie scuole di Inveruno, che poi saranno demolite.

Vecchie scuole: l'Ats ha autorizzato la bonifica dall'amianto

Le analisi ambientali effettuate nei vecchi plessi scolastici avevano evidenziato la presenza di amianto. La sostanza pericolosa è stata rinvenuta nelle ex elementari di via Veneto nel sigillante dei serramenti più datati, e sul tetto della ex bidelleria. Nelle vecchie scuole medie di via Palestro l’amianto è stato trovato nella colla utilizzata per il fissaggio del pavimento di linoleum. Il settore competente di Ats ha analizzato il piano per la lavorazione e lo smaltimento dell’amianto rinvenuto, e sono arrivate le autorizzazioni per la bonifica dei luoghi.

"Nessun pericolo per i ragazzi che hanno frequentato i plessi"

Dal palazzo comunale sottolineano che negli anni in cui i ragazzi hanno frequentato queste scuole, nessuno è stato esposto a pericolo; le fibre di amianto diventano pericolose solo quando sono volatili e si diffondono nell’aria.

Dopodiché gli edifici saranno demoliti (entro metà giugno)

L’azienda incaricata dei lavori ha completato tutta l’attività propedeutica alla rimozione dell’amianto, già iniziata nelle ex scuole medie. Si procederà poi alla rimozione e allo smaltimento di quello rinvenuto nel plesso della ex scuola primaria. Solo dopo la conclusione di queste operazioni partirà l’abbattimento degli edifici, clausola importante per ritenere concluso il progetto di costruzione del nuovo polo scolastico di via 4 Novembre. Gli abbattimenti devono concludersi entro la metà di giugno e i costi sono a carico dell’impresa incaricata. La spesa per lo smaltimento dei materiali contenenti amianto costituisce invece un extra costo contrattuale, e ammonta a 48mila euro (cui va aggiunta Iva). La spesa sarebbe a carico del Comune.

Al loro posto appartamenti per giovani coppie e una palestra

L’area delle vecchie scuole elementari potrebbe ospitare immobili destinati a giovani coppie a prezzi calmierati. Sul terreno delle ex scuole medie si pensa alla costruzione di una palestra.

Nella foto di copertina: l'ex scuola primaria di via Palestro