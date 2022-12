Vax days antinfluenzale: ecco tutte le date e i luoghi

L’influenza, quest’anno, si sta diffondendo molto rapidamente ed è quindi necessario vaccinarsi per tempo. Meglio, se prima delle feste.

Vaccinazione antinfluenzale libera

Proprio per questo, ATS Città Metropolitana di Milano ha organizzato a dicembre, insieme ad ASST e IRCCS pubblici e IML, i Vax Days per il vaccino antinfluenzale in accesso libero.

Scopri tutte le iniziative nella Città Metropolitana di Milano e nella provincia di Lodi: https://www.ats-milano.it/sites/default/files/2022-12/Vax%20Day-Dicembre%202022_0.pdf

Perchè fare il vaccino

Il vaccino antinfluenzale è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’influenza stagionale e per ridurre la circolazione del virus. Protegge te, chi ti sta vicino e limita le complicanze della malattia.

Per maggiori informazioni consulta il sito: www.wikivaccini.regione.lombardia.it.