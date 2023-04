Vasche di Laminazione, arrivano i soldi ma Biringhello non le vuole

È di quasi 9 milioni precisamente, 8.852 mila euro lo stanziamento approvato, dalla Giunta di Regione Lombardia che vedrà la realizzazione di una nuova area di laminazione del torrente Bozzente a Biringhello, frazione di Rho.

Un’opera necessaria (così dicono da Regione Lombardia a differenza dei residenti della frazione rhodense n.d.r) per la riduzione del rischio idraulico nella zona di Biringhello.

«Siamo molto soddisfatti dell'approvazione della delibera odierna – ha commentato l’assessore regionale a Territorio e Sistemi Verdi Gianluca Comazzi - Rappresenta infatti un grande passo in avanti per la protezione del territorio di Rho e per la tutela del nostro ambiente».

Frutto di un lavoro lungo e attento, l’approvazione arriva a pochi giorni dall’insediamento della Giunta.

Investire nella salvaguardia del nostro ambiente significa infatti migliorare la qualità della vita di tutti, preservando il nostro patrimonio naturale e promuovere uno sviluppo sostenibile e armonioso della nostra comunità» ha sottolineato Comazzi.

L’obiettivo non cambia: la prerogativa resta la promozione di una gestione attenta e sostenibile delle risorse naturali, con interventi tempestivi che permettano la tutela della bellezza e della biodiversità del nostro territorio, garantendo la sicurezza dei cittadini lombardi.

Se da una parte i componenti della Giunta Regionale sono soddisfatti dall’altra i cittadini di Biringhello continuano a ribadire il proprio No alla realizzazione dell’opera.

«La prima cosa da dire - spiegano i rappresentanti del Comitato che si è creato a Biringhello è che noi, come sempre siamo all’oscuro di tutto. Veniamo a conoscenza delle cose, come successo in passato dalla stampa. Detto questo - proseguono i cittadini residenti nella frazione rhodense - durante l’incontro pubblico che era stato organizzato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale, i nostri politici avevano assunto l’impegno di far effettuare la pulizia del canale scolmatore e del Bozzente che tra le altre cose in questo periodo sono secchi e senz acqua. Pulizia che non è stata fatta».