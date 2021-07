La Direzione generale Welfare di Regione Lombardia ha comunicato in una nota diffusa nel primo pomeriggio di oggi che "al 14 luglio in Lombardia sono state eseguite 20.089 analisi di genotipizzazione su 17.683 pazienti e che sono 899 i lombardi ai quali è stata rilevata la variante Delta, ovvero il 5% di tutti i pazienti sottoposti alle analisi".

Variante Delta: a luglio in Lombardia l'incidenza è pari al 47% dei positivi

"Regione Lombardia - prosegue la nota - ha disposto dal 18 giugno scorso la genotipizzazione di tutti i temponi positivi e nel mese di giugno la percentuale dei casi con variante Delta è risultata pari all'11%, mentre nel corrente mese di luglio è stata riscontrata nel 47% di essi, a conferma dello scambio in atto tra le varianti Alpha e Delta".

L'88% di positivi non è vaccinato

"A sottolineare l'importanza della vaccinazione - precisa la Direzione generale Welfare - l'88% circa dei cittadini risultati positivi non ha ricevuto nessuna dose di vaccino, mentre è pari al 6% circa dei pazienti la percentuale di quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose".

"Si tratta di percentuali pressoché comuni a tutte le varianti, a conferma della validità della copertura vaccinale a ciclo completo".

L'appello per aderire alla vaccinazione

Nel raccomandare il rispetto di tutte le misure precauzionali anti-contagio, quali: distanziamento, uso della mascherina e disinfezione delle mani, la Nota della D.g. Welfare "si appella nuovamente affinché tutti coloro che ancora non hanno aderito alla campagna vaccinale lo facciano con urgenza".

Nuovi posti per gli over 60 ancora senza vaccinazione

In questa direzione va anche la nuova scelta di Regione Lombardia di aprire alla vaccinazione senza prenotazione per gli over 60 che ancora non si sono vaccinati e che fino al 31 luglio potranno presentarsi negli hub vaccinali presenti anche in Brianza e sottoporsi a vaccinazione senza prenotazione.