Vanzaghello, donate 15mila mascherine per la comunità

Quindicimila mascherine, di cui 9.000 FFP2 e 6.000 baby 5 strati donate all'intera comunità di Vanzaghello: ecco perché.

Donate 15mila mascherine made in Italy per la comunità di Vanzaghello: il gesto di Fen Garments.

Il dono di nuove mascherine alla comunità di Vanzaghello

Fen Garments S.r.l. ha deciso di donare 15.000 mascherine, di cui 9.000 FFP2 e 6.000 baby 5 strati, dalla stessa prodotte. Le mascherine sono testate in Italia, certificate CE ed in grado di assicurare una filtrazione superiore al 99%.

"Doniamo perché il virus non è statno ancora sconfitto"

Ha dichiarato Paolo Dragonetti, direttore di Fen Garments S.r.l.:

"Abbiamo deciso di continuare con le donazioni sul territorio perché il virus, purtroppo, non è ancora stato sconfitto. Le precauzioni devono essere ancora prese, anche in vista del periodo tipico influenzale, ed i dispositivi devono garantire, ancora una volta se non di più, sicurezza e confort per la popolazione in particolare per le fasce più deboli".

"Significativa la collaborazione di tutto il territorio"

Ha poi continuato Gianluca Albè di A&A Studio Legale, consulente legale dell’azienda:

"Continuiamo a supportare, con orgoglio, le attività della società Fen Garments S.r.l. soprattutto in considerazione dell’attenzione verso la società civile ed il territorio nei confronti dei quali siamo anche noi molto dediti ed impegnati".

Performance e regolarità dei dispositivi sono state testate ciclicamente sempre dal laboratorio di analisi BPSEC di Magnago.

"I nostri laboratori continuano ogni giorno a testare dispositivi che arrivano da tutta Italia e dal resto del mondo, ma è significativo ancora una volta la collaborazione tra realtà tutte territoriali - ha commentato Daniele Barbone, direttore di BPSEC - volta a perseguire gli obiettivi di sostenibilità che sono sia ambientali che sociali".