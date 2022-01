Vandali in azione: imbrattato il parco inclusivo

Danneggiati giochi e imbrattati i muri dell'area inclusiva presente all'interno del parco dei Bersaglieri di Abbiategrasso.

Nei giorni scorsi il parco inclusivo situato all'interno del parco dei Bersaglieri è stato preso d'assalto da vandali, che hanno danneggiato le attrezzature sportive e imbrattato i cartelli e i servizi igienici con bombolette di vernice. Rotta la rete del canestro e danneggiati in particolare i muri dei bagni. Un danno all'area che il Comune sistemerà con un ulteriore investimento di denaro pubblico.

“Un gesto inaccettabile, per l'ennesima volta i nostri parchi sono presi di mira da dei vandali che senza alcuno scrupolo danneggiano le strutture per le quali sono stati spesi soldi pubblici – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti - La cura e l'impegno che mettiamo nel rendere la città più bella e accogliente vengono vanificati da gesti come questo, che dimostrano una totale mancanza di rispetto verso i cittadini che invece utilizzano in modo corretto e si prendono cura di questi spazi. Faccio un appello ai genitori, affinché spieghino ai ragazzi il rispetto dei beni pubblici e la cura della propria città”.