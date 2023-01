Vandali in azione a Parabiago: distrutto il presepe installato in piazza Maggiolini.

Divelte le statue, danni anche alla staccionata

Il simbolo del Natale, nel cuore della città. Due elementi che non sono bastati a fermare gli atti vandalici che nei giorni scorsi hanno visto finire nel mirino il presepe realizzato dalla Pro Loco che a dicembre era stato posizionato in piazza Maggiolini. Le statue in polistirolo spezzate, le pecore danneggiate e la staccionata divelta. Questo infatti il bilancio del "raid" di cui si sono resi protagonisti ignoti.

La condanna della Pro Loco

Un gesto di cattivo gusto. Una chiusura delle festività che stride con il vero significato del Natale. E' la sintesi del pensiero della presidente della Pro Loco, Donatella Pozzati, che ha condannato gli atti in questo modo: