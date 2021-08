Valorizzare il turismo lombardo, firmato un nuovo accordo tra Regione Lombardia e Gruppo Sea

L'accordo stipulato tra Regione Lombardia e il Gruppo Sea, società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate ha lo scopo di promuovere il turismo lombardo, valorizzandone le eccellenze e la reputazione.Una collaborazione di prospettiva, per rafforzare l'attrattività turistica regionale, dopo mesi di difficoltà dovuti alla pandemia.

Valorizzare il turismo lombardo, firmato un nuovo accordo tra Regione e Gruppo Sea. Ecco cosa prevede

Diversi gli obiettivi che prevede l'intesa. Tra questi il rafforzamento della conoscenza e promozione della reputazione del brand turistico "inLombardia" a livello internazionale; la condivisione delle informazioni sui flussi e sul traffico aereo per un monitoraggio della mobilità internazionale. E ancora attivare una sinergia comunicativa per il riposizionamento competitivo della destinazione Lombardia e la ripresa dei flussi turistici internazionali. Non solo, tra i punti dell'accordo spicca anche la valorizzazione degli strumenti digitali nelle politiche di promozione turistica e la collaborazione per educational, press trip e altre iniziative di comune interesse.

"Lombardia meta turistica internazionale"

"La Lombardia - dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda - è da sempre una meta turistica internazionale. L'intesa con il Gruppo Sea, che può contare su un ampio ventaglio di destinazioni raggiungibili dagli aeroporti di Malpensa e Linate, nasce anche per far riscoprire la nostra destinazione sulle tratte intercontinentali ed europee, valorizzando mercati da sempre particolarmente favorevoli. Nord America, Paesi arabi, visitatori dell'Estremo Oriente e dell'Europa continentale scelgono le nostre mete apprezzandone l'enogastronomia, la cultura, le montagne e i laghi. Senza dimenticare l'alto valore attrattivo del design e dello shopping di lusso, con Milano capitale indiscussa del fashion".

Una collaborazione strategica per il turismo lombardo

"Oltre il 60% delle presenze in Lombardia - prosegue Lara Magoni - è costituito da turisti stranieri, si tratta della nostra vocazione naturale. Per noi il turismo di prossimità è europeo, non solo italiano: la collaborazione con le compagnie aeree e gli aeroporti è strategica per la promozione della destinazione e perciò ho già avviato accordi innovativi con diversi operatori del settore. Oggi abbiamo tutti i mezzi per tornare rapidamente ad essere una delle destinazioni turistiche più ambite ed intese come questa vanno proprio in tale direzione".

Soddisfatta Sea

"Accogliamo positivamente la collaborazione con Regione Lombardia - dichiara Andrea Tucci, VP Aviation Business Development Sea - e, in particolare, con l'Assessorato regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, che ci permette di coinvolgere attivamente i vettori aerei per la promozione della destinazione Lombardia sui nostri principali mercati incoming internazionali".