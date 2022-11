Valori in campo, Gruppo Cap finanzia con 240mila euro lo sport sostenibile

Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della città metropolitana di Milano, investe 240mila euro per consentire a 14 società sportive del territorio di realizzare progetti che vedono al primo posto sport, inclusione e sostenibilità.

Valori in campo, presentati i progetti vincenti della quinta edizione

Torna infatti Valori in campo, iniziativa della quale quest'anno va in scena la quinta edizione e che è stata presentata nella mattinata di oggi, mercoledì 30 novembre, nel quartier generale di Gruppo Cap in via Rimini 38 a Milano, alla presenza del presidente di Gruppo Cap Alessandro Russo, del presidente di Coni Lombardia Marco Riva e di Roberto Maviglia, consigliere di Città metropolitana con delega a Sport e infrastrutture.

Quattordici società sportive premiate in rappresentanza di 21 comuni

Il bando stanziava 240mila euro a sostegno di progetti di società patrocinate da Comuni, da svolgersi nell'arco di un biennio e che si caratterizzassero per contenuti in cui al primo posto ci fossero i valori tipici dello sport. E di Gruppo Cap, tra cui il rispetto ambientale e la lotta allo spreco di risorse idriche. La quinta edizione è stata quella che ha riscosso il maggior successo in termini di partecipazione e alla fine sono state 14 le società sportive premiate in rappresentanza di 21 comuni della città metropolitana e di 12 differenti sport. E l'Ovest Milano è ben rappresentato, con ben sei proposte ritenute meritevoli di finanziamento.

"Ci impegniamo ogni giorno per contribuire a costruire il mondo di domani"

"Compito di un’azienda pubblica non è solo quello di offrire un servizio efficiente ai cittadini, ma anche di impegnarsi ogni giorno per contribuire a costruire il mondo di domani. In questo senso, coniugando le attività sportive ai temi della sostenibilità ambientale e delle pari opportunità è un modo ci consente di rivolgerci direttamente alle generazioni più giovani - ha spiegato Russo - L’esperienza estremamente positiva dell’ultimo bando, che ha contribuito ad aiutare molti ragazzi nell’affrontare le difficoltà che tutti noi abbiamo vissuto, ci ha convito a tornare a investire in iniziative che promuovessero i talenti sportivi femminili e che puntassero all’integrazione, ma anche alla lotta alle discriminazioni, tema del resto di grande attualità anche in ambito professionistico. Con la nuova edizione di Valori in ampo vogliamo fare anche noi la nostra parte".

I progetti del nostro territorio

Asd Visette Volley, Settimo Milanese – Acqua Volley

Il progetto mira a incentivare la pratica dello sport da parte di bambine e ragazze, favorendo l’integrazione e l’inclusione sociale, e nel contempo a sensibilizzare all’utilizzo responsabile dell’acqua.

Accademia Scherma, Novate Milanese – Fencing for everyone: l’inclusione scende in pedana

L’Accademia di scherma di Novate vuole sviluppare un progetto di inclusività che riunisca in un unico ambiente persone “normodotate”, non vedenti e portatrici di disabilità fisica e psichica.

Polisportiva Dilettantistica Cassina Nuova, Bollate – Lo sport diventa valore sociale

La Polisportiva mira a portare la propria squadra di calcio paraolimpico, che partecipa al campionato della Figc, a diventare testimonial di una campagna di comunicazione per promuovere un uso consapevole e virtuoso dell’acqua.

CBC Show Camp Basketschool, Corbetta – CBC DREAM TEAM ’92 CAP

L’obiettivo della società sportiva di Corbetta è di continuare il progetto di inclusione sociale CBC DREAM TEAM ’92 CAP iniziato nello scorso biennio per portare ragazzi disabili e normodotati a condividere gli spazi in palestra praticando il basket.

Accademia Frida Associazione sportiva dilettantistica, Pero– Ginnastica e non solo contro ogni muro e per un futuro inclusivo

L’accademia si propone di promuovere la ginnastica ritmica come sport inclusivo, sia rispetto alle questioni di genere sia rispetto a minoranze religiose, con percorsi per bambine di origine islamica.

Rugby Parabiago, Parabiago – La sostenibilità in meta

Il progetto RugbyOltre della Rugby Parabiago ha valore sociale di supporto alle persone interessate da spettro autistico e si rivolge alle categorie infanzia (2-12 anni), juniores (14-18 anni) e mixed ability.