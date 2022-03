Vagavano spaesate: la Polizia Locale salva due asine che si erano perse

Storia a lieto fine

I due animali sono stati ritrovati oggi, 25 marzo 2022, in una via di Castano Primo.

Storia a lieto fine per due anziane asine che questa mattina, 25 marzo 2022, la Polizia Locale di Castano primo ha recuperato e riportato al proprietario.

Una storia a lieto fine

Nella mattinata di oggi una pattuglia della Polizia locale di Castano Primo e Nosate a seguito di svariate segnalazioni pervenute al 112 interveniva in via Ponte Castano dove trovava due anziane asine che vagavano sulla strada. Molte persone residenti e di passaggio che le avevano notate e che si chiedevano da dove venissero. Gli animali, per nulla spaventati, venivano messi in sicurezza dagli agenti intervenuti e grazie al supporto del personale veterinario ATS veniva letto microchip ed individuato il proprietario.

La riconsegna al proprietario

Le due asine si erano perse molto probabilmente la sera precedente, come affermato dal proprietario, che contattato dall'azienda sanitaria ha subito recuperato i due animali che ora si trovano al sicuro all'interno della proprietà dell'uomo.