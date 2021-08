Vaccinazioni col camper di Areu: tutto esaurito

Tanta gente, poche dosi: alle 9.30 già esauriti i 'numeri' per la coda all'unità mobile di Areu allestita in piazza Mercato per le vaccinazioni anticovid senza prenotazione. 130 dosi disponibili, 70 numeri bruciati subito all'arrivo degli operatori di Areu ed Esercito.

Vaccinazioni col camper, posti "bruciati"

Più che positivo il bilancio della mattinata di oggi a Magenta, dedicata alle vaccinazioni anti-Covid dai 12 anni in sù: in azione il camper mobile di Areu (Agenzia regionale emergenze urgenza) dove gli operatori hanno somministrato ben 130 dosi, di fatto andando a esaurire i posti a disposizione.

Alcuni utenti rimbalzati

Presente anche il sindaco Chiara Calati con l'assessore Luca Aloi. Tantissime persone, complice la presenza del mercato settimanale, sono arrivate da tutto il territorio, sperando nella dose. Purtroppo non tutti sono stati accontentati: molti, under 18 e over 60, sono stati rimbalzati su Abbiategrasso. Nei video l'intervista alla referente Diana Maggioni di Areu e al sindaco Chiara Calati.