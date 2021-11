Vaccinazioni anti Covid, l'Asst Ovest Milanese amplia orario e posti disponibili

Servizio potenziato

"Grazie a una macchina organizzativa rodata siamo in grado di aumentare la capacità di somministrazione" assicura il dg Odinolfi.

Vaccinazioni anti Covid sul territorio dell'Asst Ovest Milanese: si ampliano orario e posti disponibili.

Vaccinazioni anti Covid, scatta il potenziamento del servizio

Da mercoledì 1 dicembre 2021, l’attività del Centro vaccinale anti Covid-19 all’Ospedale Cantù di Abbiategrasso sarà effettuata dalla Cooperativa Iml Medici di medicina generale. "Questo avvicendamento permetterà ai cittadini un ampliamento dell’orario di accesso al servizio ma anche un incremento dei posti disponibili per usufruire più agevolmente dell’offerta vaccinale - spiega l'Asst Ovest Milanese in una nota - Le prenotazioni per il Centro di Abbiategrasso che sono già state effettuate attraverso il portale regionale sono confermate e non subiranno modifiche di data e di ora".

Da sabato, 4 dicembre, riaprirà l’hub Vaccinale al Move-In di Cerro Maggiore e, contestualmente, sarà attivato nei weekend un ulteriore polo vaccinale al Nuovo Ospedale di Legnano. Restano comunque attivi i Centri degli Ospedali di Cuggiono e Magenta.

"Siamo in grado di aumentare la capacità di somministrazione"

"La riapertura prevede ancora una volta un notevole sforzo organizzativo, ma l’esperienza acquisita in questi mesi permetterà al personale sanitario e amministrativo impegnato di ottimizzare l’attività di vaccinazione anche in considerazione di un ampliamento dell’orario di apertura e, soprattutto, di un sostanziale incremento dei posti disponibili" prosegue l'Asst Ovest Milanese.

"La nostra è una macchina organizzativa rodata che ha dimostrato di essere flessibile e dinamica e siamo pertanto in grado di aumentare la capacità di somministrazione del vaccino che, anche con il richiamo della terza dose, saprà proteggere adeguatamente i cittadini dal virus" dichiara il direttore generale Fulvio Edoardo Odinolfi.