Vaccinazione antinfluenzale: Magenta mette a disposizione il Punto Salute

Anche quest'anno il Comune di Magenta mette a disposizione il Punto Salute della farmacia comunale di via Boccaccio per la campagna influenzale.

Con l'avvio dell'iniziativa promossa da Ats Città Metropolitana di Milano, i medici di medicina generale di Magenta che hanno aderito alla campagna, potranno usufruire fino al 7 dicembre dello spazio di via Boccaccio.

"Una scelta in continuità con gli anni scorsi, quando veniva messo a disposizione il centro polifunzionale dott. Mario Leone che ora è utilizzato come hub vaccinale di Regione Lombardia per tutte le vaccinazioni nazioni anti-covid, per agevolare i medici nell’effettuazione della campagna vaccinale - spiega l’assessore Giampiero Chiodini - Questo in considerazione del fatto che l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del coronavirus ha reso indispensabile rafforzare la capacità di gestione e diagnosi tra i casi sospetti Covid-19 e i casi di influenza stagionale e che, in questo contesto, la vaccinazione antinfluenzale risulta fondamentale per tutti e in particolare per le persone ad alto rischio, a tutela della loro salute".