Ute: il programma per otto mesi di cultura

Definito il nuovo anno accademico dell’Università delle Tre Età di Settimo Milanese.

Auditorium comunale

Una serie di corsi, lezioni, visite guidate destinate non solo alla fascia di popolazione più anziana ma a chiunque interessato. Il programma quest’anno si dipanerà dal 17 ottobre al 15 maggio del 2025: le lezioni come sempre saranno il giovedì pomeriggio, dalle 14 e 15 alle 16 e 15, all’auditorium comunale Anna Marchesini.

Ute

L’inaugurazione si terrà giovedì 10 ottobre, dalle 15. Previsto un costo di sessanta euro complessivi per i residenti, 80 per i non residenti. 220 i posti disponibili: iscrizioni, da effettuare online attraverso il sito comunale, aperte dal 9 settembre al 29.

Otto mesi di cultura

Già definito il calendario dei corsi, che come tradizione spazierà fra i più vari argomenti. Si andrà infatti dalla lezione su Bernardino Luini e i pittori Leonardeschi all’appuntamento sulla Monarchia britannica fra miti e realtà. Da una visita virtuale al museo del Prado di Madrid e i suoi capolavori al ricordo delle vittime innocenti della mafia. Dalla lezione sui cetacei del mar Mediterraneo agli appuntamenti dedicati ai serial killer e agli studi scientifici in merito, senza scordare poi gli incontri su come gestire al meglio le proprie finanze e su come redarre una volontà testamentaria. Insomma appuntamenti per tutti i gusti, con da programmare anche visite e gite.