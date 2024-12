Usare la falda per l’irrigazione e preservare l’acqua potabile grazie a reti parallele

Separare il sistema idrico acquedottistico a uso potabile, grazie alla realizzazione di reti parallele che convoglino le acque prelevate da pozzi di prima falda per risparmiare la risorsa idrica legata all’uso domestico, permettendo di utilizzare quella prelevata da pozzi meno profondi per l’irrigazione e il lavaggio delle strade.

Il progetto sarà portato a termine grazie ai lavori effettuati dai tecnici del Cap nella zona di via Pertini

E’ questo l’importante progetto che l’Amministrazione comunale sta portando a termine grazie ai lavori effettuati in queste settimane dai tecnici del Cap nella zona di via Pertini nel quartiere «vecchio» di San Giovanni. «Con acqua di prima falda si potrà così garantire l’irrigazione al campo sportivo di via Cadorna, il laghetto di Villa Burba e l’area verde di via Cornaggia. Sarà ovviamente garantita l’erogazione di acqua potabile dalle fontanelle dei parchi pubblici - afferma il sindaco Andrea Orlandi che insieme all’assessore Valentina Giro e ai tecnici comunali e del Cap ha effettuato nella mattinata di venerdì un giro del cantiere - L’alimentazione del Parco Europa sarà effettuata dalla nuova rete duale posata da Cap lungo via Pertini, allacciando quindi il sistema di irrigazione attualmente in servizio.

Nel quartiere Stellanda una parte di questa nuova rete duale è già stata realizzata

Il Gruppo Cap ha anche monitorato l’interesse di privati cittadini che volessero garantire acqua ai propri giardini, risparmiando quella potabile». Nel quartiere Stellanda una parte di questa nuova rete duale è già stata realizzata e permette di alimentare il campo sportivo Pirandello e potrebbe interessare molti privati sulla dorsale che conduce a Villa Scheibler e ai condomini delle vie Verga e Capuana. Forte interesse è stato dimostrato anche dal Comando dei Vigili del fuoco che, al momento, come accade ovunque, attinge dall’acquedotto per riempire le cisterne dei mezzi di soccorso.

L'assessore Giro: Potremo evitare di sprecare acqua potabile per l’irrigazione di grandi superfici verdi

«Apprezziamo notevolmente questo intervento, che ha una evidente valenza ambientale – concludono il sindaco Orlandi e l’assessore Giro – Potremo evitare di sprecare acqua potabile per l’irrigazione di grandi superfici verdi, come il parco Europa, il campo Cadorna e Villa Burba, con le relative fontane. Al termine del cantiere, che al momento comporta modifiche alla viabilità e al passaggio del trasporto pubblico locale, potremo ricavare grandi benefici per la collettività e per l’ambiente. Finora la tabella di marcia è stata rispettata, confidiamo che si continui così fino al prossimo gennaio».