Uova di Pasqua e dolci: la mappa delle migliore pasticcerie artigianali

Dopo il successo della Mappa del Natale Artigiano lanciata lo scorso dicembre, Apa Confartigianato Imprese presenta la mappa dei prodotti pasquali artigianali.

Uova di Pasqua e dolci: ecco le botteghe artigiane

Uova di cioccolato, le immancabili colombe ma anche prelibatezze salate e vini da gustare a Pasquetta: una selezione di botteghe dove la regola è che la produzione sia artigiana dalla A alla Z. Nella mappa digitale i territori di Monza e Brianza e Milano Metropolitana su cui opera Apa Confartigianato, l’associazione di rappresentanza della micro, piccola e media impresa aderente a Confartigianato Imprese.

“Come categoria alimentaristi abbiamo voluto ripetere l’esperimento della mappa: è un modo per permettere al consumatore interessato alla qualità di trovare facilmente un punto vendita dove acquistare veri prodotti artigiani – spiega Luca Nava, Vicepresidente della categoria alimentaristi di Apa Confartigianato Imprese. – Nella mappa troverete panifici, pasticcerie, bar, torrefazioni, attività artigiane della Brianza e del milanese che abbracciano la tradizione pasquale con i loro prodotti distintivi. Questa mappa non è solo un elenco di indirizzi, ma un itinerario gastronomico che celebra l'arte artigianale nel nostro settore”.

La mappa completa delle botteghe artigiane

La mappa è consultabile sul sito www.apaconfartiginato.it e al seguente link https://www.apaconfartigianato.it/pasqua-artigiana . Cliccando sulle icone con l’uovo di Pasqua blu riportate sulla mappa, gli utenti potranno scoprire le botteghe artigiane che hanno aderito all’iniziativa ed essere rindirizzati alle rispettive pagine internet. La piattaforma è costruita anche con un link diretto a maps, per permettere di impostare rapidamente il tragitto più breve per arrivare. Il lancio ufficiale della piattaforma avviene oggi, 19 marzo, in una ricorrenza cara alla nostra Confederazione: San Giuseppe Artigiano, patrono degli artigiani.

Ma dove si comprano i veri prodotti artigiani della Pasqua? Sicuramente in una delle nostre imprese aderenti al progetto. Ecco l’elenco completo:

Arte del Dolce di Corbetta Silvio

via V. Monti 16 Seregno Tel. 351 570 9109

Birra Gaia

via E. Vergani 16 Carate Tel. 0362 173 0160

Dea Bakery

via S. Carlo Borromeo 2 Abbiategrasso Tel. 351 997 0892

Dolce Brianza

via Milano 19 Carate Tel. 0362 197 1204

Golosità di D'Ambrosio

Piazza G. Marconi 38 Abbiategrasso Tel. 0294608022

Il fornaio di via Galilei

via Galilei 6 Nova Milanese Tel. 0362 42263

Laboratorio di Marco Colzani

Piazza Risorgimento, 1 (entrata da via Firenze) Carate Brianza Tel. 0362904107

La Dolceria di Mara Merghetti

viale della Rimembranza 15 Rosate Tel. 02 2701 8572

Massironi Carni

via G. Donizetti 10 Muggiò Tel. 039 272 1511

Ninni's Cake

via Risorgimento 48 Bernareggio Tel. 335 6318570

Pasticceria caffetteria Fossati

via Cesana e Villa 52 Biassono Tel. 039 232 2064

Panificio Davide Longoni

Mercato Centrale Milano Milano Tel. 3758185450

Panificio Davide Longoni

Mercato del Suffragio Milano Tel. 0255184461

Panificio Davide Longoni

via Fratelli Bronzetti 9 Milano Tel. 0236534266

Panificio Davide Longoni

via San Michele del Carso 10 Milano Tel. 0245486928

Panificio Davide Longoni

via Tertulliano 68 Milano Tel. 0255184461

Panificio Davide Longoni

via Tiraboschi 19 Milano Tel. 3755850656

Panificio Giraldo

via E. Fermi 27 Seregno Tel. 0362 239426

Pasticceria Dosa

Via Giulio e Corrado Venini 69 Milano Tel. 375 681 3579

Pasticceria la Ferrea

via Goldoni 23 Monza Tel. 039 200 6036

Pasticceria Luzzara

via Buonarroti 26 Monza Tel. 039 834626

Pasticceria Nava

via Amundsen 8 Monza Tel. 039 830894

Pasticceria Ranieri di Dubini Stefano e C. s.n.c.

Viale Faenza, 18 MILANO Tel. 02816470

Pasticceria Sala

via Manzoni 30 Lissone Tel. 039 461530

Pasticceria San Rocco

via Settembrini 21 Lissone Tel. 039 481748

Pasticceria Santa Valera

via Santa Valera 73 Seregno Tel. 0362 220319

Piccolo forno di Bertin

via monte Rosa 7 Cesano M. Tel. 0362 540277

Ti.Wine

via G. Borsani 21 Abbiategrasso Tel. 345 250 2415

Torrefazione il Griso

Via Nicolò Tommaseo 13 Seregno Tel. 0362 523807

Vivi il dolce di Limonta Viviana

via Tagliabue 208 Desio Tel. 0362 305147

I DATI - In Italia sono interessate dai consumi tipici dei prodotti pasquali quasi 50 mila pasticcerie e imprese del settore dolciario – comparto che include pasticceria fresca, gelati, biscotti, cacao, cioccolato, confetteria, etc. – con una alta vocazione artigianale: sono oltre 39 mila le imprese artigiane, rappresentando il 78,5% delle imprese totali del settore. La biodiversità della produzione agroalimentare italiana, ad elevata vocazione artigianale, si declina in ben 5.450 prodotti agroalimentari tradizionali, caratterizzati da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo. Il 40,1% dei prodotti si concentra nel Mezzogiorno che ne conta 2.188, seguito da Nord-Est con 1.173 prodotti (21,5%), Centro con 1.143 (21,0%) e Nord-Ovest con 946 (17,4%). (Elaborazione dati Confartigianato, 2023).