L'Uomo Vitruviano appare nel Naviglio asciutto

L'Uomo Vitruviano sul fondale del Naviglio: accade a Bernate Ticino.

L'Uomo Vitruviano, ecco l'opera per sensibilizzare

In molti lo hanno notato e si sono chiesti chi fosse l'autore di quella bellissima opera d'arte: la riproduzione dell'Uomo Vitruviano, famosa creazione di Leonardo Da Vinci, nientemeno che sul fondo del Naviglio, oggi asciutto, nel tratto di Bernate Ticino. L'autore ha un nome e cognome: si tratta di Pierangelo Russo, artista residente in paese che ha voluto realizzare questa riproduzione per far riflettere sull'importanza dell'acqua e della natura in genere.

L'opera

Il bernatese si è calato sul fondale e, nei giorni scorsi, ha dato inizio al suo lavoro: alla fine il disegno, realizzato con sassi di colore bianco, si estende per 10 metri e sarà bellissimo da osservare, soprattutto dall'alto grazie magari a qualche volo del drone. In questo periodo di asciutta, l'artista ha voluto far riportare l'attenzione di tutti su ruolo fondamentale dell'acqua per ogni settore della vita umana.