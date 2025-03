Un'upupa ha fatto tappa in paese mentre migrava verso Nord

Un'upupa fa tappa a Villa Cortese nella sua migrazione in direzione Nord. La tappa in un giardino di Villa Cortese

L'inconfondibile uccello, dal piumaggio marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce orizzontali bianco-nere nella parte inferiore, si è fermato nei giorni scorsi in un giardino del paese, primo esemplare censito in zona, tra la provincia di Milano e anche quella di Varese. Un evento indubbiamente non usuale, come specifica proprio chi ha «ospitato» l'upupa nella zona verde di casa sua, adeguatamente adibita proprio per accogliere spontaneamente animali di diversi tipi.

«L'upupa che ho avvistato domenica e lunedì nel mio giardino è la prima quest'anno nella nostra zona – spiega Marusca Coccoli, volontaria del gruppo Lipu di Parabiago - La stranezza, soprattutto, non sta nell'aver avvistato questo tipo di uccello, quanto nel fatto che, rispetto al solito, è molto presto, sintomo dei famosi cambiamenti climatici».

Le abitudini dell'upupa

L'upupa difficilmente si ferma a queste latitudini nella stagione riproduttiva proprio perché non trova molto da mangiare ma, invece, andrà oltre per cercare un altro posto. «Già nel Parco del Ticino ci sono nidificazioni di upupa, mentre nel nostro ambiente è molto più difficile proprio perché i campi non vengono lasciati a prato stabile, cosa che è invece molto importante per la biodiversità – prosegue Marusca - Nonostante intorno a me ci sia quasi solo campagna, l'upupa non si è fermata in un campo, ma è venuta in un giardino con l'erbetta».

L'esemplare è simbolo della Lipu

Anche il gruppo Lipu di Parabiago, guidato dal responsabile Fabrizio Bandera, è particolarmente affezionato all'upupa perché nel 1971 la Lipu decise di scegliere proprio questa specie come suo simbolo.