Un'opera d'arte per Libero Ferrario: via al concorso

Via al bando per realizzare un’opera d’arte in onore del campione del mondo di ciclismo, origini parabiaghesi, Libero Ferrario.

L’opportunità si inserisce nell’ambito dei lavori di riqualificazione del Centro sportivo Libero Ferrario di Parabiago.

Un'opera d'arte per Libero Ferrario

L’Amministrazione comunale ha indetto infatti un bando di concorso rivolto a tutti gli artisti che intendono partecipare alla selezione di progetti per realizzare un’opera d’arte che celebri il primo campione mondiale di ciclismo su strada, Libero Ferrario.

Prevista la realizzazione di una scultura

L’opera d’arte da realizzare, consistente in una scultura e/o un’installazione, dovrà perseguire l’obiettivo di testimoniare in modo permanente l’impresa sportiva del campione mondiale, avvenuta il 25 agosto 1923, attraverso un linguaggio libero, tale da consentire al concorrente di esprimere la propria creatività. Dovranno essere utilizzati materiali durevoli e resistenti, sia agli agenti atmosferici che ad azioni meccaniche e che presentino, inoltre, facilità di manutenzione e pulizia. Per la realizzazione il Comune ha previsto un compenso di 70mila euro. La partecipazione al concorso è riservata agli artisti, in forma individuale o in gruppo con il divieto assoluto di divulgare, pubblicare o far pubblicare i progetti, o loro parti, prima che vengano resi noti gli esiti della commissione esaminatrice.

Ci sarà un sopralluogo

Gli interessati potranno effettuare un sopralluogo per comprendere meglio gli spazi e, per qualsiasi richiesta di chiarimento o quesiti su questioni specifiche, possono rivolgersi all’Ente fino a 10 giorni prima della scadenza del Concorso ed esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata comune@cert.comune.parabiago.mi.it.

I progetti dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le 12 del 17 aprile 2023.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: trasparenza.comune.parabiago.mi.it.

Gli obiettivi del concorso