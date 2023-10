Lo scorso venerdì 20 ottobre è stata ricordata la “Giornata mondiale dell’osteoporosi”, e per questo motivo la Uoc di Reumatologia della Asst Ovest Milanese, con sede a Magenta, ha organizzato una giornata di open day per lunedì 6 novembre in cui potranno essere eseguite visite di screening dedicate alla prevenzione di questa malattia.

Un open day di prevenzione contro l'osteoporosi

Le visite si effettueranno previa prenotazione chiamando il numero 800.843.843 (fino ad esaurimento dei posti disponibili) specificando nella richiesta “Giornata Screening Osteoporosi”. Chi fosse già in possesso di Moc già eseguite è invitato a portarne.

L'osteoporosi è una malattia molto impattante sulla qualità di vita e sulla gestione delle risorse sanitarie, basti pensare all’incidenza di fratture da fragilità e alle relative complicanze. Si stima che in Italia l’Osteoporosi colpisca circa 5.000.000 di persone, di cui l’80% sono donne in post menopausa.

I dati

Secondo i dati Istat relativi all’anno 2020, l’8,1% della popolazione italiana (il 13,5% delle femmine e il 2,3% dei maschi) ha dichiarato di essere affetto da osteoporosi, con prevalenza che aumenta progressivamente con l’avanzare dell’età, in particolare nelle donne dopo i 55 anni, fino a raggiungere il 32,2% oltre i 74 anni (il 47% delle femmine e il 10,3% dei maschi).

Le fratture da fragilità per Osteoporosi hanno rilevanti conseguenze, sia in termini di mortalità che di disabilità motoria, con elevati costi sia sanitari sia sociali. La mortalità da frattura del femore è del 5% nel periodo immediatamente successivo all’evento e del 15-25% a un anno. Nel 20% dei casi si ha la perdita definitiva della capacità di camminare autonomamente e solo il 30-40% dei soggetti torna alle condizioni precedenti la frattura.