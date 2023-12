Un'odissea prelevare per gli abitanti del quartiere Oltrestazione

Il problema della chiusura delle filiali bancarie era stato sollevato nel mese di giugno nella zona dell’Oltrestazione di Legnano, dove l’unico sportello disponibile per il prelievo era quello all’interno dell’Esselunga in viale Sabotino. Attualmente gli abitanti del quartiere per prelevare sono obbligati ad andare in centro, con situazioni di disagio soprattutto per le persone anziane e abituate all’uso del contante.

Un'odissea prelevare nel quartiere Stazione

Il Covid ha avuto una spinta fortissima sulla digitalizzazione e ha cambiato le abitudini dei consumatori spostando gli acquisti sull’online mentre sono rimasti in piedi sono i grandi marchi e i negozi storici.

I negozi dei centri hanno dovuto abbassare le saracinesche e molti sono in via di estinzione perché non è possibile competere con le grandi piattaforme commerciali online.

Le banche non sono esenti da questa dinamica di cambiamento, che tocca anche le filiali in termini di utenze, affitti e costi del personale. In aggiunta le stesse non reggono i costi perché in diverse situazioni i clienti non si recano in filiale.

Il problema dei costi delle filiali

Recentemente la Banca Intesa ha dirottato 2 milioni di persone su un’altra banca e clienti hanno subito una decisione senza essere stati contattati. I criteri utilizzati per lo spostamento sono stati avere meno di 65 anni di età e non essere andati in banca nell’ultimo anno.

Dietro questa operazione c’è messaggio chiaro: la rete non regge per un problema di costi.

È una tendenza mondiale che diverse banche stanno seguendo, sebbene alcune stiano cercando di non chiudere le filiali, mantenendo il presidio territoriale per rimanere attaccati alle comunità. Ma è difficile che oggi una banca possa aprire una filiale.

Fino al 2000 la Banca d’Italia imponeva alle banche che andassero a break even su una filiale aperta entro tre anni, altrimenti la filiale diventava «problematica» ed era oggetto di studio mirato.

Oggi questo meccanismo di calcolo non è più previsto perché è impossibile raggiungere questo obiettivo, perché i costi caricati su una filiale rispetto non sono sostenibili e occorrono almeno 5 o 6 anni.

L’impatto delle app e dell’euro digitale sul contante

L’uso del contante è in calo, sebbene ci siano le criticità legate ai negozianti che non hanno il pos, a una parte della popolazione legata culturalmente al contante e al nero che costringe alcune persone a pagare in contanti. Sono fenomeni che nel corso del tempo subiranno una diminuzione legata all’uso delle app.

In questo scenario i Comuni non posso fare nulla, sebbene alcuni sindaci facciano richieste alle banche di non chiudere le filiali perché hanno territori con una forte densità abitativa. Purtroppo, anche di queste proposte riguardanti le utenze vantaggiose sono esigue rispetto ai costi molto elevati del personale, che le banche andrebbero a sostenere.