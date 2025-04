Uno stent di ultima generazione per il trattamento della dissezione aortica alla Cardiochirurgia dell'ospedale di Legnano.

Dissezione aortica: un nuovo stent per trattarla

Questo nuovo dispositivo, sviluppato per integrare le tradizionali tecniche chirurgiche, rappresenta un significativo passo avanti nella cura di una patologia tanto complessa quanto pericolosa, in un reparto che si conferma centro di eccellenza per l’adozione di soluzioni innovative e nuove tecnologie finalizzate a migliorare gli esiti clinici a beneficio dei pazienti.

Qualità della vita e sopravvivenza a lungo termine

Lo stent recentemente introdotto è progettato per migliorare sia la gestione della sindrome da malperfusione nel breve termine, che per prevenire l’evoluzione aneurismatica dell’aorta nel lungo periodo.

La sindrome da malperfusione, una delle complicazioni più critiche della dissezione aortica, può compromettere gravemente la funzionalità di organi vitali come reni, intestino e arti.

Grazie a questo stent, i pazienti possono beneficiare di un trattamento più efficace e mirato, con un impatto positivo sia sulla qualità della vita che sulla sopravvivenza a lungo termine.

"Protezione più duratura contro complicazioni future"

Germano Di Credico, responsabile della Cardiochirurgia di Legnano e direttore del Dipartimento Cardio Vascolare dell’Asst Ovest Milanese, afferma:

"Questo approccio combinato rappresenta un’importante innovazione. Non solo interveniamo tempestivamente per riparare l’aorta, ma garantiamo una protezione più duratura contro complicazioni future, riducendo significativamente i rischi di re-intervento".

"Attenzione verso percorsi e strumenti innovativi"

Maria Luigia Barone, direttore amministrativo dell’Asst Ovest Milanese, sottolinea:

"L’attenzione verso percorsi e strumenti innovativi, come l’introduzione di questo nuovo dispositivo per l’equipe della Cardiochirurgia, conferma la vocazione della nostra azienda nell’offrire soluzioni terapeutiche sempre più avanzate, ponendo il benessere del paziente al centro del percorso di cura".