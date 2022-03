Uno sportello d'ascolto per insegnanti, genitori e studenti

È confermato lo Sportello di Ascolto dedicato a studenti, genitori e insegnanti di tutte le scuole secondarie di primo grado, primarie e dell’infanzia di Rho.

Lo sportello d'ascolto è un luogo dove si può trovare un’educatrice e/o una psicologa capaci di ascoltare e confrontarsi su diverse problematiche come il rischio dispersione scolastica, il disorientamento, le difficoltà relazionali e le difficoltà del periodo covid e del post covid.

Prevede colloqui con i genitori e gli insegnanti, incontri nelle classi, dall’infanzia fino alle secondarie, e colloqui con i ragazzi e le ragazze nelle scuole secondarie di primo grado.

Lo Sportello d’Ascolto è gestito dalla Cooperativa Intrecci con i partners Progetto A, La Fucina, Comunità Nuova Onlus e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione. Fa parte del più ampio progetto Gener-Azioni Cooperative, che comprende lo spazio compiti al MAST, il progetto ‘Vele Spiegate’ per il potenziamento delle competenze personali, i percorsi contro il cyberbullismo e altre azioni educative finanziate dal Comune di Rho e realizzate da diverse cooperative sociali.

Costituisce una delle azioni promosse dal Piano di Diritto allo Studio del Comune di Rho per sostenere studenti, famiglie e insegnanti nell’affrontare le difficoltà che possono emergere durante il percorso di studi.

“Anche l’inizio di questo anno scolastico ha evidenziato come criticità la dispersione scolastica: molti ragazzi soprattutto della scuola secondaria a settembre non si sono presentati a scuola o hanno manifestato difficoltà nel ritorno in classe. Forte è il senso di solitudine, ansia, che ha portato alla chiusura in se stesso - spiega Rossella Salerno, coordinatrice e psicologa della Cooperativa Intrecci -. Il covid ha pesato notevolmente anche sui bambini della scuola dell’infanzia e scuola primaria. In quelle età l’ambiente scolastico rappresenta un luogo dove si sviluppano le dinamiche sociali ed educative che accompagnano i più giovani ad una crescita più armonica, aumentando l’autonomia e la fiducia in se stessi”.

“Lo Sportello in Ascolto rappresenta un momento di accoglienza delle fragilità a tutto tondo, perché si affrontano le difficoltà coinvolgendo tutti gli attori: bambini o ragazzi, scuola e famiglia - dichiara l’Assessore alla Scuola Paolo Bianchi – Ogni ragazzo è un mondo a sé ed è per questo che Intrecci opera con grande disponibilità studiando le peculiarità di ogni incontro. Un elemento, a cui tengo molto, sono le dinamiche familiari che con il Covid e il lockdown si sono amplificate sfociando spesso nella violenza. È quindi fondamentale raccogliere qualsiasi elemento che possa aiutare la famiglia ad affrontare il problema e a uscire dalla violenza”.