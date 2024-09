Poste Italiane, in collaborazione con l’associazione filatelica legnanese, curatrice dell’evento, celebra la XXXVIII mostra filatelica dedicata al centenario della città di Legnano con uno speciale annullo filatelico che potrà essere richiesto presso l’ufficio postale temporaneo che sarà attivato sabato 28 settembre dalle ore 15 alle ore 19:30 presso la sede della Famiglia Legnanese in corso Matteotti, 3 a Legnano.

Uno speciale annullo filatelico per il Centenario della Città di Legnano

L’annullo, nel formato tondo, riproduce il logo del centenario della città, intitolata nel 1924 per regio decreto di Vittorio Emanuele III di Savoia.

Nell’ufficio postale temporaneo, allestito per l’occasione, saranno disponibili prodotti filatelici selezionati e le più recenti emissioni di carte valori, insieme ad altri folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori. Nei sessanta giorni successivi all’utilizzo, il timbro figurato sarà disponibile allo sportello filatelico di via Palestro, 30 a Legnano, per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma.

Per qualsiasi informazione o curiosità su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito https://filatelia.poste.it.