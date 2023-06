Uno speciale annullo filatelico per celebrare Libero Ferrario

Poste Italiane parteciperà alle celebrazioni dedicate al centenario della vittoria ai Campionati mondiali di ciclismo su strada di Libero Ferrario con un servizio temporaneo attivato sabato 10 giugno dalle 18:00 alle 23:00 presso Piazza Maggiolini a Parabiago dove sarà possibile richiedere l’annullo speciale.

Annullo speciale in memoria di Libero Ferrario

L’evento si svolgerà durante la quindicesima edizione della Notte Bianca dello Sport, promossa dall’Amministrazione comunale, che da quest’anno prende il nome di Notte Iridata per ricordare i propri campioni sportivi.

Il timbro figurato dell’annullo, realizzato nel formato ovale verticale e le cartoline pubblicate per l’occasione in edizione limitata, riproducono l’immagine del campione parabiaghese che il 25 agosto 1923 a Zurigo vinse il terzo Campionato del mondo di ciclismo su strada nella categoria dilettanti, diventando il primo italiano a vestire la medaglia iridata.

Una bollatura speciale

Alle ore 20:15 è prevista una cerimonia di bollatura alla presenza del Sindaco Raffaele Cucchi, dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, del Direttore di Poste Italiane - Filiale Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza e del Referente Territoriale di Filatelia Loredana Lenza.

Presso lo stand di Poste Italiane sarà possibile acquistare prodotti del collezionismo selezionati per l’occasione e le più recenti emissioni di francobolli.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi, allo sportello filatelico di Parabiago in via G. Marconi 1 per essere poi depositato nel Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it