Uno spazio in ricordo di Gino Strada e Teresa Sarti

La recente scomparsa del numero uno di Emergency non è passata sotto silenzio sulle sponde del Naviglio. "Gino Strada deve essere sempre presente in mezzo a noi, la sua figura di chirurgo "maestro di umanità", di uomo "costruttore di pace" ci deve ispirare nelle nostre scelte in difesa della pace contro qualsiasi guerra e a tutela dei diritti fondamentali di ogni uomo", è il commento della Giunta Barni.