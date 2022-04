Uno spazio culturale libero per esprimere il proprio talento

Gli appuntamenti da non perdere

Si parte il 7 aprile 2022 con il primo Live dalle 21 in diretta dalla sede di Arese.

Allo Spazio Giovani YoungDoIt di Arese, al via il ciclo di serate di cultura, musica e intrattenimento "Live @ 20 Zero", proposto da Radio 20 Zero: si parte giovedì 7 aprile 2022.

La proposta culturale che non c'era

Il Radio 20 Zero è un network di radio territoriali del rhodense nato dalla creatività dei giovani. L'iniziativa punta a fornire alle persone di Arese e dintorni una piattaforma culturale in cui mettere in mostra i propri talenti e le proprie passioni musicali, teatrali, divulgative o di altra natura. Gli eventi, inoltre, hanno lo scopo di aggregare i giovani aresini in un contesto culturale informale e di divertimento.

L'iniziativa è stata possibile anche grazie al progetto "Più radio per tutti", presentato da ragazzi e ragazze nell'ambito della sezione "protagonismo giovanile" del bilancio partecipativo.

"Questo network è espressione della creatività giovanile locale e siamo soddisfatte nel vedere come i ragazzi si mettono in gioco come reporter, speaker e creatori di contenuti. In particolare, apprezziamo il progetto "Live @ 20Zero" perché consente di offrire eventi culturali che certamente saranno apprezzati da tutta la comunità e in particolare dai giovani, in quanto pensati, proposti e realizzati dai giovani stessi" - hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l'Assessore alle Politiche giovanili Denise Scupola.

Le date e come seguire il live

Le serate, organizzate presso lo YoungDoIt, prevedono la presenza del pubblico in sala e una diretta streaming sul canale YouTube di Radio 20 Zero.

Prossimo appuntamento: giovedì 7 aprile 2022 allo YoungDoIt la terza serata di Live @ 20 Zero. Il protagonista sarà il giovane cantautore ODE.

Per seguire la diretta streaming e registrarsi all'evento fisico:

https://www.youtube.com/watch?v=T3TgbZ9I0j8

https://ode-live.eventbrite.it

Seguite i canali del Comune e i social di Radio 20 Zero: pagina Facebook e profilo Instagram