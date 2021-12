Uniti per portare la metropolitana a Cornaredo e oltre

Linea M5

Le forze politiche cornaredesi firmano un documento condiviso per chiedere di accelerare i tempi

Forze politiche del territorio unite per portare la metropolitana a Cornaredo e oltre con il prolungamento della linea M5 sull'asse della strada statale 11.

Metropolitana

Nel Consiglio comunale di Cornaredo del 20 dicembre è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno ad oggetto «Sostegno al prolungamento della linea metropolitana M5 sull’asse della ss 11», con cui si sollecitano le istituzioni superiori (Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Agenzia del trasporto pubblico locale, Parlamento) a realizzare il prolungamento della MM5 oltre l’attuale capolinea di San Siro Stadio e verso i comuni a ovest di Milano lungo la direttrice della SS11.

Partiti uniti

L’atto è stato predisposto unanimemente da tutti i Consiglieri Capigruppo nella Conferenza del 15 novembre scorso: Marco Brianza (Partito Democratico), Christian Gambini (Lega Nord), Veronica Urso (Valori in Comune), Renzo Airaghi (Sinistra Cornaredo), Renato Laviani (Fratelli d’Italia), Marco Cardillo (Gruppo Misto). È stato poi inviato dalla Presidenza del Consiglio del Comune di Cornaredo a tutti i Presidenti del Consiglio dei 21 Comuni aderenti al Patto locale di sicurezza urbana del Magentino, Abbiatense e Asse ex SS11 per un’ampia condivisione.

"Soluzione non più rinviabile"

«È molto importante e bello vedere tutte le forze politiche del nostro Comune di Cornaredo unite per un tema di così grande rilevanza per i cittadini, per l’ambiente, per una migliore qualità della vita a cui tutti dobbiamo ambire. Un tema che da troppo attende una soluzione non più rinviabile. Si confida che tutti i Comuni coinvolti diano forza al documento in oggetto approvandolo anche nei loro Consigli Comunali come è avvenuto a Cornaredo, affinché giunga più forte la richiesta di impegno a tutte le sedi competenti. Con l’occasione vogliamo rinnovare la nostra vicinanza alle famiglie toccate gravemente dalla pandemia e porgere a tutti, a nome del Consiglio Comunale di Cornaredo, i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo» è il messaggio di Susanna Dametti, Presidente del Consiglio Comunale di Cornaredo.