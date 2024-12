Uniti per aiutare le scuole della città

Ha preso il via in queste prime settimane dello shopping natalizio l’iniziativa studiata da amministrazione comunale e associazione commercianti dal titolo «Uno Scontrino per la scuola».

Uno scontrino per la scuola: premi in materiale didattico con acquisti nei negozi di vicinato

Obiettivo del progetto è premiare le scuole primarie con attrezzature e materiale didattico e valorizzare la funzione sociale del commercio di vicinato, sensibilizzando bambini e famiglie sull’importanza delle attività che si trovano sotto casa. «Si può partire con gli acquisti di Natale e continuare fino alla fine di febbraio – sottolinea l’assessore al Commercio Maria Rita Vergani – Si aiuteranno allo stesso tempo le scuole, il commercio di vicinato (che mantiene vive le nostre strade e le nostre piazze), si invitano i cittadini a fare acquisti sostenibili, sul proprio territorio e nelle attività di vicinato, con i cui gestori si possono mantenere rapporti amicali e di collaborazione costante. Un piccolo gesto, la raccolta degli scontrini, può generare grandi aiuti».

Fino al 28 febbraio per ogni acquisto fatto presso i punti vendita aderenti occorre conservare lo scontrino

Fino al 28 febbraio 2025 per ogni acquisto fatto presso i punti vendita aderenti occorre conservare lo scontrino e depositarlo poi nei contenitori presenti in ogni primaria coinvolta. Al termine del periodo della raccolta degli scontrini, la scuola che, in proporzione al numero di alunni, avrà raccolto il maggior numero di scontrini si aggiudicherà il primo premio del valore di 700 euro; alla seconda di 500 euro; alla terza di 400 euro e dalla quarta alla dodicesima di 300 euro cadauna. Per un totale di 4.300 euro.

La presidente dei commercianti Patrizia Giudici: "Facciamo rete uniti alle famiglie"

«Facciamo rete uniti alle famiglie – commenta la presidente della delegazione rhodense di Confcommercio, Patrizia Giudici – L’iniziativa ci permette di avvicinare i bambini e di far capire loro che la città va vissuta e occorre saper utilizzare quanto Rho offre. La città ha bisogno dei commercianti e noi commercianti abbiamo bisogno del sostegno della città» Per questa prima edizione sono coinvolte tutte le primarie di Rho: Anna Frank, Frontini, Franceschini, Rodari", Casati, Marconi, "Salvo D'Acquisto, Sante Zennaro,Federici, Via Deledda, San Carlo e San Michele.